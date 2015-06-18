Подозреваемый в убийстве Бузины заявил, что его били после задержания - журналист

Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов, который ведет онлайн-трансляцию заседания.

"Медведько говорит, что после задержания били по лицу", - написал Рудоманов.

Читайте такжеСуд избирает меру пресечения для подозреваемых в убийстве Бузины (фото)Кроме того, Медведько заявил, что во время проведения с ним следственных действий адвоката не было. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Второй подозреваемый, Денис Полищук, заявил, что ему перед судом дали на ознакомление материалов только 10 минут, сообщил Рудоманов в Твиттер.