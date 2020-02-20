На Донетчине работник налоговой застрелился на рабочем месте - прокуратура

Правоохранители выясняют обстоятельства совершения самоубийства.

Оперативный дежурный Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте, совершил самоубийство.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 20 февраля 2020 года стационарный оперативный дежурный ГУ ГНС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.