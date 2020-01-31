У Рябошапки опубликовали статистику по самоубийствам среди несовершеннолетних

Мамедов напомнил о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, детей на оккупированных территориях и в "серой" зоне".

В Украине в 2019 году зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает пресс-служба ОГП.

В Офисе генпрокурора заявили, что работают над полным перезапуском системы защиты прав ребенка: от разработки Стратегии с внедрением лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах до реализации пилотных проектов по медиации и превенции.

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"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, детей на оккупированных территориях и в "серой" зоне", - сказал заместитель генпрокурора.

По его словам, это показывает, что защита детей не была на повестке дня. "Мы будем это принципиально и кардинально менять", - заявил он.