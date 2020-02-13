В Николаеве на сбыте марихуаны попались двое патрульных

Полицейских уличили в сбыте марихуаны среди своего окружения.

В Николаеве правоохранители задержали двух патрульных, которые занимались сбытом марихуаны.

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Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Согласно сообщению, Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

«24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте марихуаны среди своего окружения», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Отмечается, что подозреваемых задержали на основании ст.208 УПК Украины сразу после сбыта ими наркотического товара. Проведены санкционированные обыски по местам их проживания.

До избрания меры пресечения судом патрульные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.