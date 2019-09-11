Везли 2 тонны кокаина: девять украинских моряков получили тюремные сроки во Франции

Эта партия кокаина была рекордной, изъятой во Франции в 2015 году.

Суд французского города Лилля 10 сентября приговорил девятерых украинских моряков к лишению свободы сроком от 5 до 8 лет за перевозку свыше 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

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Морякам, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз, также присудили общий штраф в размере 75 миллионов евро. Всем, кроме одного, пожизненно запрещено возвращаться во Францию.

Это изъятие было рекордным в 2015 году в порту Булонь-сюр-Мэр. Оно составило 20% от количества изъятого во Франции кокаина в том году. По оценкам, стоимость наркотиков составляла 75 миллионов евро при закупке и 360 миллионов евро при перепродаже на европейском рынке.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа. Судно ходило под молдавским флагом.

11 декабря 2015 года грузовое судно в очень плохом состоянии заметил возле берегов Па-де-Кале патрульный катер. По радио капитан "Карибской пальмы" ответил властям, что прибыл из Колумбии и направляется в Гданьск (Польша) на ремонт, без груза на борту.

Судно попросили остановиться в порту Булонь-сюр-Мэр. Во время проверки собака ничего не почувствовала, но агенты сумели найти тайник.