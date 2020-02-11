В сети каждые 5 минут появляется материал с сексуальным насилием над ребенком - омбудсмен

85% родителей не знают, куда им обращаться, когда их дети испытывают серьезные проблемы в Интернете, отмечает детский омбудсмен.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что каждые 5 минут в Интернете появляется фото или видео сексуального насилия над ребенком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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«Каждые 5 минут в Интернете появляется фото или видео с сексуальным насилием над ребенком. 40% материалов изображают детей в возрасте до 10 лет. Каждая третья фотография, изображающая сексуальное насилие над ребенком, это личное селфи ребенка. Конечно, это может быть либо добрая воля самого ребенка, или преступники, которые заставляют ребенка это делать», - сказал он.

По словам Кулебы, ребенок не всегда понимает, что он делает, и опасность таких действий.

«Общаясь со взрослыми, я не всегда вижу понимание взрослых также, что просмотр изображений сексуального насилия, видео сексуального насилия над детьми является сексуальным насилием над ребенком. Когда ребенок в возрасте 5-12 лет просматривает через Интернет сцены с сексуальным насилием над детьми, он подвергается сексуальному насилию - это разрушает психику ребенка, и чем младше ребенок, тем больший вред ему причиняют», - отметил уполномоченный.

По словам Кулебы, подобное насилие - это травма, которая довольно часто остается у ребенка на всю жизнь. «Мы достаточно серьезно поднимаем вопросы защиты детей от киберпреступников», - подчеркнул он.

Как отметил Кулеба, 85% родителей не знают, куда им обращаться, когда их дети испытывают серьезные проблемы в Интернете.

«Около 3 тысяч человек ежедневно в Украине распространяют такой контент. Тысячи таких преступников продолжают использовать малолетних детей как порнообъекты. Со своей стороны, мы завтра также будем проводить круглый стол в парламенте и обсуждать вопрос о наказании преступников, будем пытаться усовершенствовать законодательство и урегулировать соответствующие нормы в законодательстве», - отметил Кулеба.