Недетская жестокость. Как защитить ребенка от кибербуллинга

«В классе моего одиннадцатилетнего ребенка для быстрой коммуникации учеников созданы специальные Viber-группы, в которых одноклассники должны обсуждать домашние задания, предстоящие контрольные или другие важные школьные вопросы. На родительском собрании нам рассказывали, что нередки случаи, когда эти группы используются, мягко говоря, не по назначению – дети объединяются и обижают кого-то из одноклассников: набрасываются на «жертву», дразнятся, обзываются и, в конце концов, исключают из группы. В итоге, пострадавший ребенок чувствует себя изгоем», - рассказала в комментарии УНИАН сорокалетняя киевлянка Мария о ситуации, сложившейся в классе ее сына.

Проблема травли среди подростков – далеко не нова, но с развитием информационных технологий она приобрела новую форму. Современные дети уже не могут представить свои жизни без смартфонов и интернета, в котором они проводят практически все свободное время, и большинство их забав переместились из реального мира в виртуальный.

Вследствие этого появилось такое негативное явление как кибербуллинг – травля в социальных сетях и мессенджерах, которое за довольно короткий промежуток времени успело достичь ужасающих масштабов. При этом, издевательства в интернете оказывают на детей даже более серьезное влияние, нежели в реальном мире, поскольку охватывают значительно большее количество участников, и унижения «жертв» не заканчиваются за пределами школы - обидчики могут настичь их буквально в любое время.

Формы виртуального хулиганства

Проявлений у кибербуллинга множество. Самое очевидное – это когда хулиганы отправляют своим жертвам оскорбительные сообщения напрямую, распространяют фальшивые слухи или сплетни через социальные сети.

Нередко кибербуллинг становится продолжением издевательств в реальном мире. Когда подростки объединятся против одноклассника, унижают – зачастую, с применением физической силы, - после чего выкладывают видео и фото инцидента в социальные сети.

«Вот, буквально недавно к нам поступил вызов. В одной из киевских школ девочка обиделась на одноклассника за то, что он не захотел с ней встречаться и ухаживал за другой. Она решила отомстить: начала донимать его в социальных сетях, отправляя гневные сообщения с угрозами, а когда решила, что этого мало, собрала группу одноклассников, которые пытались силой поставить парня на колени во дворе, записать это на видео и выложить в интернет», - приводит пример подросткового насилия сотрудник Национальной полиции, пожелавший не раскрывать своего имени. По его словам, с подобными ситуациями правоохранителям приходится сталкиваться довольно часто.

Однако, существуют и более изощренные формы кибербуллинга - к примеру, взлом профиля жертвы, похищение и распространение личной информации, публикация интимных фотографий, видео и переписок.

«Распространенная форма киберзапугивания тесно связана с секстингом (обменом сообщениями и фотографиями сексуального характера – УНИАН). Современные подростки часто делятся друг с другом интимными фотографиями и видео. При этом, они не принимают во внимание, что произойдет, если этот контент попадет в чужие руки. Например, после плохого расставания бывший может опубликовать это в интернете. Также хулиганы могут использовать подобные фото и видео (или даже другие виды интимной информации) в целях вымогательства или шантажа, угрожая отправить фотографии всем друзьям, знакомым или одноклассникам, если жертва не выполнит требования обидчика», - поясняет специалист по кибербезопасности словацкой компании ESET – разработчика антивирусного программного обеспечения – Ондрей Кубович.

Согласно данным детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 90% украинских интернет-пользователей в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет хотя бы единожды сталкивались с угрозами насилия, буллинга и домогательств в виртуальном пространстве. Непосредственно кибербуллингу оказались подвержены 29% опрошенных подростков в Украине, - то есть, каждый третий.

При этом, обидчики зачастую не осознают, что такие их действия могут больно ранить, а отголоски этой травмы будут преследовать «жертву» даже в зрелом возрасте.

Детские травмы

Как сообщила УНИАН психолог, член Украинского союза психотерапевтов Ольга Иванова, агрессорами, которые унижают сверстников в интернете, зачастую оказываются дети, которые подвергаются психологическому или физическому насилию внутри семьи. У ребенка возникает потребность реанимировать чувство собственного достоинства, и он делает это за счет тех, кто кажется ему слабее. Также бывает, что агрессор сам был жертвой буллинга, или боится оказаться на этом месте, потому, руководствуясь принципом: «Либо ты, либо тебя», нападает первым, словно защищаясь. Во взрослой жизни этот юный обидчик будет либо жить с чувством вины, осознавая ее, либо еще активнее проявлять токсичную агрессию по отношению к другим.

Пострадать от кибербуллинга, по словам психолога, может абсолютно каждый ребенок.

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«Жертвой кибербуллинга может оказаться любой ребёнок: из-за своей внешности, поведения, отношений и прочего. И в зависимости от уровня самооценки, умения защищать себя и свои границы, а также сформировавшейся у ребёнка стратегии поведения, может быть разный исход. Кто-то станет агрессором в ответ. Кто-то будет испытывать страх, беспокойство и эмоционально «убегать» туда, где ощущает себя в безопасности. А кто-то вообще замкнется в себе, будет в эмоциональном бесчувствии, отчаянии», - говорит Иванова.

Кибербуллинг опасен для самооценки ребёнка, и даже может привести к суицидальным мыслям. Также в результате травли может возникать депрессия, тревожность, проблемы со сном, дети будут отказываться ходить в школу и учиться, поскольку исчезнет мотивация.

Потому родителям необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу не только физической, но и эмоциональной безопасности своих детей, следить за их самочувствием, рассказывать о недопустимости подобных действий, а также построить в семье открытые и доверительные отношения, чтобы дети могли рассказать взрослым о своих проблемах, а не замыкались в себе, накапливая обиду и агрессию.

Среди основных признаков того, что ребенок стал жертвой киберхулиганов частые смены настроения, нервные ответы на вопросы, попытки избегать общения со сверстниками, нежелание ходить в школу и удаление профилей из социальных сетей. Разумеется, ни один из этих признаков не является стопроцентной гарантией того, что над ребенком издеваются, но они точно должны вызывать беспокойства родителей.

Распознать и уберечь

Как отмечают в словацкой компании ESET, детей с раннего возраста необходимо обучать правилам безопасного поведения и общения в интернете, поскольку цифровой мир уже давно стал частью нашей реальной жизни, и с дальнейшим развитием технологий его влияние будет лишь усиливаться. Нужно рассказать ребенку о том, как важно создавать длинные и сложные пароли в социальных сетях, пользоваться защищенными соединениями, ставить пароли на гаджеты, своевременно обновлять приложения, не открывать сомнительные письма и устанавливать антивирусные программы. Нужно открыто говорить с детьми на тему секса, предостерегая и объясняя последствия обмена контентом эротического содержания.

Также необходимо объяснить ребенку, что рассказать о своем обидчике – это не ябедничество, а нормальная практика. Ребенок должен понимать, что на любой неприятный комментарий, пост и даже профиль в социальной сети он может пожаловаться, и это абсолютно анонимно.

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И самое главное – дети должны осознать, что кибербуллинг - это не шутки, а преступление, за которым последует неминуемое наказание. Согласно украинскому законодательству, за травлю школьников предусмотрена административная ответственность – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от двадцати до сорока часов. При повторном факте буллинга штраф составит от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов, а на общественные работы придется потратить от сорока до шестидесяти часов. И прецеденты, когда правоохранители притягивали агрессоров к ответственности, уже были.

При этом, в попытке контролировать поведение своего чада в сети, важно не перегнуть палку. Путем запретов – попытками отобрать гаджет и ограничением доступа в интернет – ребенка уберечь не удастся. Родители не смогут контролировать доступ к сети всегда и везде, а подобные действия вызовут лишь негативную реакцию и подорвут доверительные отношения в семье, потому лучше научить детей рационально использовать интернет, который является не только источником развлечений, но и полезным инструментом в учебе и саморазвитии.

А для дополнительной защиты можно воспользоваться современными IT-решениями для комплексной интернет-защиты, которая будут проявляться в форме заботы, но не навязчивого контроля. Так, благодаря широкому функционалу, эти решения могут определять местонахождение ребенка, контролировать используемые мобильные приложения на устройствах, а также запрещать доступ к определенным сайтам, содержание которых родители посчитают вредным. К их числу следует отнести страницы, пропагандирующие насилие и членовредительство, суицид, употребление наркотиков и прочее.

Примером таких решений может стать программа ESET Parental Control для Android. Благодаря специально разработанному интерфейсу и интерактивным оповещениям данный продукт в корректной и понятной для детей форме информирует юных пользователей о причине блокирования определенных ресурсов и приложений, а также предоставляет родителям полную информации о том, какие веб-сайты и приложения использует ребенок. Более того, родители могут задать определенный период времени либо ограничить количество часов в день для игр или использования других программ детьми. При этом, ребенок всегда может отправить родителям запрос на продление времени для онлайн-досуга или разрешение использовать заблокированный ресурс. Таким образом, с помощью диалога и подобных современных цифровых инструментов можно научить юных пользователей безопасному поведению в сети интернет, а также обезопасить их от возможных онлайн-угроз.

В завершение, важно отметить, что несмотря на то, что кибербуллинг наиболее распространен среди подростков, ему также подвержены и взрослые люди. Недооценивать злотворное влияние этого явления не стоит. Важно соблюдать интернет-гигиену и пользоваться проверенными и качественными программами интернет-защиты. Предупрежден – значит вооружен.

Надежда Бурбела