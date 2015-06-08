РФ за несколько лет может вдвое увеличить количество войск в Крыму и разместить ядерное оружие - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

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Говоря о Крыме, Полторак отметил, что в Крыму значительно увеличилось количество вооружения и техники.

"Если таким образом будет продолжено наращивание группировок, мы не исключаем, что к 2017 году Российская Федерация может вдвое увеличить численность своих войск в Крыму и сформировать там мощное объединение общей численностью 43 тысячи человек", - сказал министр.

Кроме того, Полторак отметил, что, несмотря на международные обязательства РФ, "существует высокая вероятность размещения на территории полуострове носителей стратегического ядерного оружия".

"Фактически Россия формирует в Крыму мощную группировку войск для гарантированного удержания оккупированной территории и отстаивания своих интересов – все, что касается Украины и других государств", - сказал он.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.