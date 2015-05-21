НАТО: заявления о возможности размещения ядерного оружия в Крыму безответственны

В то же время в Альянсе отмечают, что до сих пор пока нет прямых доказательств размещения ядерных боеголовок России в Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Сообщение в прессе о размещении в Крыму и возможности применения ядерного оружия мы считаем безответственным, как для ядерной державы. В то же время, мы, собственно, не видели никаких прямых изменений, но это не означает, что их может не произойти. Не забывайте, что большинство систем-носителей ядерного оружия, используемых Россией, имеют двойное применение: и для обычных, и для ядерных вооружений. Некоторые из них уже там размещены», – заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

По его словам, в НАТО ничего не знают относительно возможного размещения систем противоракетной обороны в Украине.

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В Кремле заявили, что прибегнут к «ответным мерам» в случае, если Украина разместит на своей территории элементы системы противоракетной обороны.

Ранее власти России заявляли, что Москва имеет право разместить ядерное оружие в Крыму, потому что это теперь «часть России».