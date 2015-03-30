Шойгу рассказал, сколько российских войск согнали в Крым

Об этом заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предписал развернуть в Крыму "самодостаточную межвидовую группировку войск, способную гарантированно защищать национальные интересы РФ на данном направлении".

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"Эта задача была решена уже к концу 2014 года, о чем было доложено верховному главнокомандующему. Всего сформировано 96 соединений, воинских частей и организаций", — заявил российский министр.

На нынешнем заседании коллегии, по словам Шойгу, предстоит "определить дальнейшие направления деятельности по повышению боевых возможностей созданной группировки войск и поддержанию ее в постоянно готовности к обеспечению безопасности Крымского федерального округа".