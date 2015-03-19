Россия под видом учений усиливает войска в Крыму и Калининграде

Об этом сообщил дежурный генерал Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-майор Евгений Соколов, передают Крым. Реалии.

«В соответствии с расчетом учений, проводимых в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России, запланировано усиление группировок войск на Крымском полуострове и Калининградском особом районе», – цитируют генерала российские СМИ.

По его информации, в Крым будут перебазированы десять самолетов, а в Калининградскую область ракетный дивизион системы «Искандер».

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Соколов уточнил, что всего в настоящее время в учениях задействовано 43 надводных корабля, шесть подводных лодок, а на передовых аэродромах находится 144 боевых самолета и вертолета.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула военные учения от Балтики до Сахалина. В понедельник внеплановая проверка боеготовности началась на Северном флоте.