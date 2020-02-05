Ткаченко считает обыски в офисе "1+1 медиа" давлением на свободу слова

Депутат подчеркнул, что, по логике, такие обыски должны были бы проводиться также и в Кабинете министров.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко считает обыски в одном из офисов медиа-группы «1+1», а также в домах журналистов компании давлением на свободу слова.

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Об этом он заявил в офисе «1+1», где проходят обыски.

«С точки зрения логики, такие обыски должны были бы сейчас проводиться также и в Кабинете министров, то есть в месте, где осуществлялась запись. Поскольку этого не было, а в первую очередь они пошли к журналистам, то у меня есть серьезные предостережения, что это, в первую очередь, давление на журналистов, которые могли тем или иным способом освещать эти события. Мне такой подход непонятен. Это возмутительная история и прецедент, когда правоохранители вторгаются в ньюсрум журналистов и пытаются изъять компьютеры, на которых они работали», - сказал Ткаченко.

Также он прокомментировал обыски в квартирах журналистов компании. «Мне интересно, искали ли они дома у Гончарука и других участников этого разговора. А если они начинают с журналистов, то у меня есть об этом слова, но они нецензурные, и сейчас я не буду их говорить», - добавил Ткаченко.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ устроили обыски в офисе группы "1+1 медиа" на улице Куреневской в Киеве. Там работают журналисты программы "Гроші" и "Секретні матеріали", которые выходят на канале "1+1". Впоследствии также стало известно об обысках в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

В группе "1+1 медиа" выразили возмущение обысками. Причины обысков у журналистов телеканала неизвестны.