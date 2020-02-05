Нардеп Дубинский назвал обыски в редакции “Грошей” пиар-ходом

По словам депутата, завтра на заседании фракции «Слуга народа» будет президент Украины, и он намерен поговорить с ним об этой ситуации.

Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») намерен завтра спросить у президента Владимира Зеленского, по поводу чего проводят обыски в одном из офисов медиа-группы «1+1», а также дома у журналистов компании.

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Об этом Дубинский сообщил журналистам на месте обыска в одном из офисов «1+1».

«Я думаю, что эти обыски – это пиар-ход, чтобы переключить внимание с содержания пленок и проблем в экономике, чтобы переключить внимание с отчета премьер-министра на пиар–повод, чтобы пустить пыль в глаза обществу», - считает Дубинский.

По словам депутата, завтра на заседании фракции «Слуга народа» будет президент Украины, и он намерен поговорить с ним об этой ситуации.

«Мне будет интересно услышать, для чего это и что собираются найти именно у журналистов. Свидетельства чего можно найти у журналистов? Свидетельства того, кто предоставил эту информацию? Это невозможно, потому что источники информации журналистов защищены законом. И соответственно, необходимо возбуждать уголовное дело и по решению суда требовать от журналистов раскрытия источников информации, если они подозревают журналиста в раскрытии информации, которая является государственной тайной», - добавил Дубинский.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ устроили обыски в офисе группы "1+1 медиа" на улице Куреневской в Киеве. Там работают журналисты программы "Гроші" и "Секретні матеріали", которые выходят на канале "1+1". Впоследствии также стало известно об обысках в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

В группе "1+1 медиа" выразили возмущение обысками. Причины обысков у журналистов телеканала неизвестны.