В Украине подорожал развод: сколько теперь стоит обратиться в суд

Раздел имущества при расторжении брака обойдется от 840,80 грн и выше, но не более 6 306 грн.

С нового года в Украине увеличился размер судебных сборов. Эту плату как обычные украинцы, так и бизнесмены должны вносить чтобы суд принял их иск к рассмотрению.

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Сейчас действуют ставки судебного сбора установленные в конце 2017 года. Однако, с 1 января этого года за счет увеличения прожиточного минимума для трудоспособных лиц почти на 12%, увеличился судебный сбор, передает 24tv.ua.

В частности, подача искового заявления о расторжении брака теперь обойдется в 840,80 грн. Раздел имущества при расторжении брака – от 840,80 грн и выше, но не более 6 306 грн.

Имущественные споры, например, о признании права собственности, о взыскании денежных средств. В этом случае юридические лица заплатят от 2 102 грн, но не более 735 700 грн. Физическим лицам или физическим лицам–предпринимателям (ФЛП) такой иск будет стоить от 840,80 грн, но не больше 10 510 грн.

Неимущественные споры. Юридическим лицам и ФЛПам придется заплатить один размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 2 102 грн. Физическим лицам – 840,80 грн.

Обычным людям или юридическим лицам, которые пожелают защитить в суде свою честь и достоинство, деловую репутацию придется уплатить 840,80 грн. Если при этом будет заявлено требование о возмещении морального вреда, должны платить 1,5% цены иска, но не менее одного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 102 грн).

Заявления об отмене временного ограничения физического лица в праве выезда за границы Украины будут стоить 420,4 грн.

Апелляционные жалобы на решения суда – 150% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы.

Подача кассационной жалобы на решение суда обойдется в 200% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы в размере оспариваемой суммы.

По общему правилу судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска – на ответчика, при отказе – на истца. Если иск удовлетворен частично – на обе стороны, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.