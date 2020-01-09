Хищения в "Укроборонпроме": Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях «Укроборонпрома».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения ГК «Укроборонпром», а также анализа собранных материалов в начале 2020 года заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях Укроборонпрома», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что осуществление процессуального руководства по этим уголовным производствам генпрокурор поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Также в Офисе генпрокурора отметили, что прокуроры подготовили планы досудебного расследования, дают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установлению всех причастных к их совершению лиц.
Кроме того, указывается, что специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях.