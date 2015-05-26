Поэт Рыбчинский рассказал, почему отказался общаться с Кобзоном, но не с Повалий или Ани Лорак

По мнению поэта, артист - не политическая фигура, рассказал он в интервью изданию Гордон.

В частности, Рыбчинский негативно отнесся к критике Таисии Повалий, которая уехала жить в Москву и Ани Лорак, планировавшей выступать в оккупированном Крыму.

"Кто дал вам право считать, что вы любите Украину больше, чем они? Я лично не сомневаюсь в их патриотизме. Они артистки, не навязывайте им свою точку зрения. Очень легко разделить мир на черный и белый, на своих и чужих, но мир сложен и многоцветен", - сказал поэт.

Читайте такжеКобзона лишили звания почетного гражданина КраматорскаОн напомнил, что артисты - такие же гастарбайтеры и гастролируют по России потому, что их собственная страна не может обеспечить им нормальных условий работы.

"Еще раз повторяю: артист не политическая фигура. Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать – они одинаково нужны любой власти". Моя любимая Эдит Пиаф во время оккупации Парижа выступала перед фашистами и ездила в Германию с концертами. Великий украинский оперный певец Борис Гмыря тоже выступал перед немцами в оккупированном Киеве. И никто из них после войны не был осужден или репрессирован", - рассказал Рыбчинский.

При этом совсем иначе он относится к Иосифу Кобзону, который не только выступает в России. но и неоднократно прямо оскорблял Украину и украинцев.

"Я очень плохо отношусь к тем, кто оскорбил Украину. Например, к Иосифу Кобзону, который много лет был моим близким другом. Мне было очень больно, когда он говорил чудовищные вещи: мол, украинский гимн – это нацистский гимн. Как только Кобзон стал врать и оскорблять Украину, он перестал для меня существовать. Бог ему судья", - заявил поэт.

Справка. Юрий Рыбчинский - украинский поэт, автор текстов множества известных песен ("Таксi", "Пиросмани", "Рождественский бал", "Виват, король", "Минає день, минає ніч", "Ой, летіли дикі гуси" и другие). Песни на слова Рыбчинского исполняли Таисия Повалий, Лолита, Тамара Гвердцители, Людмила Гурченко, Нина Матвиенко, Александр Малинин, Анжелика Варум, Эдита Пьеха, Песняры и другие известные певцы.