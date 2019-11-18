Первая леди Украины: я не политик, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу

Елена Зеленская рассказала о своей новой публичной жизни и работе первой леди Украины.

Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского - Елена - как и последние 15 лет, продолжает работать на сценариями в студии "Квартал 95".

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью VogueUA.

«Я пишу сценарии, как и прежде, — говорит первая леди. — Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и «Кварталом» и следовать таймингу».

Института первой леди в Украине (в отличии, например, от США или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.

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«Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, — говорит Елена. — Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду».

На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает: «Жизнь — нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната (смеется). Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо».

К своему новому статусу Елена отнеслась прагматично, хотя поначалу были разные мысли. Общественная нагрузка — личный выбор первой леди, никаких официальных обязательств на этот счет нет.

«Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, — и не портить кадр». (Смеется.)

На то, чтобы определиться с первоочередными задачами в статусе первой леди, у Елены и ее команды ушло полгода. Говорит, что программу во многом формировала субъективно.

«Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия».

Главный бонус своего статуса Елена формулирует так: первую леди слышат.

«У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу».