Зеленская озвучила две японские сказки для детей с проблемами зрения

По словам первой леди, в Украине около 60-80% детей имеют особенности зрения.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте «Книги, которые говорят» и озвучила две японские сказки для детей.

Об этом она написала в Instagram.

Читайте такжеПроект "Здійсни мрію" совершил историческую космическую миссию (фото, видео)В рамках данного проекта волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.

«Я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: «Момотаро» и «Две лягушки», – написала Зеленская.

Она отметила, что в Украине около 60-80% детей имеют особенности зрения.

«Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя вовлеченными в образовательный процесс», – отметила Зеленская.

Как ранее писал УНИАН, в Одессе создали миниатюры исторических зданий, которые можно пощупать.