Зеленская озвучила две японские сказки для детей с проблемами зрения
10:50, 10 октября 2019Общество
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По словам первой леди, в Украине около 60-80% детей имеют особенности зрения.
Как отметила Елена Зеленская, незрячие дети должны чувствовать себя вовлеченными в образовательный процесс / фото УНИАН
Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте «Книги, которые говорят» и озвучила две японские сказки для детей.
Об этом она написала в Instagram.
Читайте такжеПроект "Здійсни мрію" совершил историческую космическую миссию (фото, видео)В рамках данного проекта волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.
«Я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: «Момотаро» и «Две лягушки», – написала Зеленская.
Она отметила, что в Украине около 60-80% детей имеют особенности зрения.
«Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя вовлеченными в образовательный процесс», – отметила Зеленская.
Как ранее писал УНИАН, в Одессе создали миниатюры исторических зданий, которые можно пощупать.
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