Заместитель мэра Ужгорода забрал у города три земельных участка и передал их жене – СБУ

Отчужденную землю чиновник передал в распоряжение своей жене, которая впоследствии продала ее знакомому за более 1 млн грн.

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Ужгородского городского совета на отчуждении с последующей перепродажей трех земельных участков общей площадью 0,3 га, которые были предназначены под жилую застройку.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га.

«Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 млн 200 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в помещении Ужгородского городского совета и по месту работы и жительства фигуранта производства проведены обыски.

Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрения в совершении преступления.

По сведениям СБУ, разоблачение злоупотреблений чиновника проводилось совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований во Львове под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели следственные действия в помещении Ужгородского городского совета, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году.