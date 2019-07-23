В Луцке чиновница горсовета вымогала деньги с ветеранов

Злоумышленницу задержали во время получения первой части взятки.

Сотрудники СБУ разоблачили на взятках чиновника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета.

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Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители установили, что чиновница наладила механизм вымогательства денег у граждан – участников боевых действий по постановке на квартирный учет и содействии в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои «услуги» двух тысяч американских долларов. Первую половину от указанной суммы взятки чиновник должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую – после получения гражданином установленной законом выплаты.

Сообщается, что правоохранители задержали чиновницу в областном центре во время получения тысячи американских долларов – первой части взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.