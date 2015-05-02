В Кировоградской области с моста упал рейсовый автобус. Погибли 2 человека, 8 - травмированы

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, сегодня около 14.30 на автодороге сообщением Кировоград-Платоново съехал с дороги и упал с моста рейсовый автобус МАН. В момент происшествия в салоне находились более 20 пассажиров и водитель.

Читайте такжеАвтобус с демобилизированными попал в ДТП в Полтавской области, есть погибшие (фото)По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и пересек встречную полосу. После этого транспортное средство сломало металлическое ограждение и упало в ров глубиной более чем 6 м. В результате двое человек погибли и 8 – травмированы.

"В результате два человека от полученных тяжелых травм погибли на месте еще до приезда скорой. 8 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок, получили телесные повреждения разной степени тяжести. По данному факту начато уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют следователи", - отметили в МВД.