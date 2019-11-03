Календарь событий: «Хрустальная ночь», проклятие Тутанхамона, кто научил Колумба курить, история «раскрутки» The Beatles, падение Берлинской стены, первое в мире метро и прародитель кассового аппарата

4 ноября

Неделя начинается с Дня железнодорожника Украины. Инициатором этой даты выступила Львовская железная дорога. Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый международный пассажирский состав «Ярослав». Он курсировал между Веной и Львовом, пересекая город Краков и Перемышль. Этот профессиональный праздник был закреплен указом президента в 1993 году, но отмечался в первое воскресенье августа. В 2002 году указом президента праздник был перенесен на 4 ноября. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть 4 ноября и значимые исторические даты. Так, в 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1862 году американский изобретатель, врач, обладатель более полусотни патентов Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

В 1879 году Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Ранее не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наемными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, но кафе почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было воровство буфетчиков. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила мысль, что подобное устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, запатентованный 4 ноября 1879 года. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Как результат - соблазн что-либо утаить становился значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день. Кафе стало приносить неплохой доход не только из-за «честности» буфетчиков, но и из-за наличия необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впоследствии изобретение Ритти получило название «Неподкупный кассир Ритти».

В 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро». В 1890-1904 годах были построены четыре такие линии, получившие общее наименование Индепендент-тьюб. Три более поздние линии, открытые в 1906-1907 годах, получили классификацию Йеркс-тьюб, по фамилии чикагского миллионера Йеркса, на деньги которого они были сооружены. С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, которая полностью завершилась к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

В 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон – фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в «Золотой чертог» – погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства Амарнского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск интереса к следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о «проклятии фараонов», якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего была 22 «жертвы проклятия», 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства «проклятия» были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, известная как Европейская конвенция по правам человека.

В 1966 году произошло сильное наводнение в центральных и северных районах Италии.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День заботы о себе.

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.

5 ноября

Во вторник - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий цунами. Дата Дня также была выбрана по инициативе японской делегации. Она связана с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности цунами, благодаря чему люди спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

В этот день в 1935 году была выпущена настольная игра «Монополия».

5 ноября 1935 года в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1963 году были открыты станции Киевского метрополитена«Политехнический институт» и «Завод «Большевик», сейчас «Шулявская».

В 1964 году в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1965 году были открыты станции Киевского метрополитена«Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница».

В 1971 году были открыты станции Киевского метрополитена«Святошино» (ныне «Святошин»), «Нивки» и «Октябрьская» (сейчас «Берестейская»).

Неофициальные праздники - День рассматривания старых фотографий и Международный день менеджеров-волонтеров.

Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.

6 ноября

В среду Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, учрежденный ООН. Война, какими бы ни были ее причины, может в течение считанных минут уничтожить то, что было создано целыми поколениями. Помимо человеческих страданий, которые причиняет война, она также ведет к разрушению окружающей среды.

6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. Это произошло на острове Куба. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «тобако», и время от времени выпускали из носа ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с табакокурением. Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Панэ, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америке в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Уже в 1496 году первые табачные плантации появились в Испании, в 1559 году - в Португалии, а оттуда, в 1560 году - во Франции. В конце 16 - начале 17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так, французский посол в Португалии Жане Нико преподнес королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности королева назвала «чудодейственное лекарство» именем своего посланника — никотин. Неумеренное потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке, например, курильщиков казнили, в Турции - сажали на кол, в Италии - отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. Еще в 1604 году английский король Яков I в труде «О вреде табака» писал: «Курение - отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай».

В 1887 году был основан шотландский футбольный клуб «Селтик».

В 1960 году была открыта первая очередь Киевского метрополитена - участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр».

6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Кстати, Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционных теорий. В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную экспериментально работу, но текст решения содержал нейтральное добавление: «… и за другие работы в области теоретической физики».

В 1987 году была открыта станция Киевского метрополитена«Ленинская», ныне «Театральная».

В 1995 году был выпущен последний альбомQueen с участием Фредди Меркьюри.

Неофициальные праздники - Международный день памяти животных, погибших от рук человека, и Всемирный день без бумаги.

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана и Виктории.

7 ноября

В четверг нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, 7 ноября 1891 года американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии.

В 1913 году в Северной Америке на Великих Озерах разразился сильнейший шторм, вошедший в историю как «Великий». Потерпели крушение 12 кораблей, погибли более 250 человек.

В 1940 году в США, в штате Вашингтон, произошло обрушение висячего моста «Tacoma Narrows Bridge» из-за ошибки с ветровыми нагрузками. Единственный водитель машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть авто и спастись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую цветную кинопленку Kodachrome. На основе съемки был создан документальный фильм «The Tacoma Narrows Bridge Collapse», позволивший впоследствии подробно изучить процесс разрушения. Демонтаж пилонов и боковых пролетов был начат вскоре после аварии и продолжался до мая 1943 года. При строительстве нового моста были использованы анкерные устои, быки (основания) пилонов и некоторые другие составные части старого моста. Полностью восстановленный мост был открыт 14 октября 1950 года и являлся на тот момент третьим по длине висячим мостом в мире (общая длина — 1822 м, длина центрального пролета - 853 м).

В 1949 году была получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе. Это - крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Неофициальный праздник - Международный день проектного менеджера.

Именины у Маркияна, Матроны, Афанасия и Валерия.

8 ноября

В пятницу тоже нет официальных международных праздников, но день полон значимыми датами.

8 ноября 1602 года в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.

В 1888 году во время циклона судно «Vaitarna», шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата. Погибли 746 человек.

В 1893 году в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами», или рентгеновскими. Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью излучения. Открытие ученого сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

Неофициальные праздники - День исполнения желаний, Международный день КВН, Всемирный день без Wi-Fi, Международный день радиологии и Всемирный день градостроительства.

Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.

9 ноября

В субботу - Международный день антиядерных акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают 9 ноября в разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Еще 9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. История даты следующая: в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты - отсюда такое название погрома. Эти события 1938 года положили начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

9 ноября отмечается Всемирный день лизинга. С идеей его учреждения выступила литовская лизинговая компания AviaAM Leasing, специализирующаяся на покупке, продаже и лизинге узкофюзеляжных и региональных воздушных судов. Инициатива компании была нацелена на объединение огромного числа специалистов, работающих в сфере лизинга, на необходимость учреждения Всемирного дня, который должен способствовать развитию лизинга, как экономического вида деятельности, распространению осведомленности общества и делового мира о преимуществах и экономической целесообразности лизинга.

Также 9 ноября - День украинской письменности и языка, а еще Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства Украины. Поздравляем всех с этими значимыми датами!

В 1911 году француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

В 1927 году в Китае была обнаружена гигантская панда.

9 ноября 1961 года владелец ливерпульского магазина грампластинок Брайан Эпстайн посетил кафе «Кэверн Клаб», где услышал четверку молодых музыкантов, именовавшихся The Beatles. За две недели до этого в его магазин зашел человек, искавший диск этой рок-группы. Брайан страшно удивился: о «битлах» он не слышал. Первое впечатление у него было двояким. Очарованный песнями, он был недоволен внешним видом и поведением музыкантов. Но загорелся мыслью стать менеджером группы. Брайан мало подходил на эту роль. У него совсем не было опыта в музыкальном бизнесе. К тому же он был не похож на ребят из группы. Однако после нескольких встреч парни дали ему свое согласие. Став менеджером «The Beatles», Брайан начал заниматься самой важной неотложной задачей - создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку. Позже Джон Леннон сожалел о том, что «The Beatles» так сильно «отполировали». Эпстайн сумел «раскрутить» ливерпульцев, запретил им выступать за низкие гонорары, надел на них элегантные черные костюмы, купленные на собственные деньги, договорился с лучшими студиями, - в общем, «срежиссировал» битломанию, охватившую мир с осени 1963 года. Эпстайн неожиданно умер в 1967 году, и эта потеря стала началом конца The Beatles.

В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.

В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября был открыт свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Началось разрушение Берлинской стены. Сооружение Берлинской стены – одного из самых известных символов «холодной войны» – было начато 13 августа 1961 года. Сначала это были, главным образом, проволочные заграждения, которые затем превратились в бетонную стену высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. Стена должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили демонстрации возмущенных немцев, но это не привело ни к каким результатам. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, немедленно началось разрушение стены ликующими берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены, в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене. Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте контрольно-пропускного пункта «Чарли», главного перехода между западной и восточной частями Берлина. Рядом поставлены 1065 крестов в память о людях, убитых в 1961-1989 годах при попытке бежать из Восточной Германии в Западную. Впрочем, точная цифра погибших едва ли может быть названа, так как данные из разных источников сильно отличаются.

Неофициальные праздники - День дарения огня семи греющим свечкам и Всемирный день книги рекордов Гиннесса.

Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея и Максима.

10 ноября

В воскресенье - Всемирный день науки за мир и развитие, или Всемирный день науки. Среди его целей Дня - возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие. Его проведение было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года.

10 ноября - Всемирный день молодежи, учрежденный в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник - Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века - 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. Пачиоли описал использование журналов-ордеров и регистров бухгалтерского учета, также он сделал прогноз относительно того, что служащий не сможет спокойно лечь спать до тех пор, пока дебет не сойдется с кредитом. Также в книге были даны многие другие термины, примеры, одним словом, книга содержала специальные знания, требующиеся для полноценной работы бухгалтера. Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса. Многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которой на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии.

В 1885 году немецкие инженерыГотлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

Неофициальные праздники - День богини брака и родов Макоши, День молитвы о сиротах, День просмотра черно-белого фильма и Международный день скороговорок.

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы и Анастасии.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная