В Киеве проходит Марш памяти трагедии в Бабьем Яру (видео)

Участники марша идут по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру.

В Киеве начался Марш памяти трагедии в Бабьем Яру.

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Как передает корреспондент УНИАН, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев, чтобы почтить их память, собрались люди из многих украинских городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и др.

Мероприятие началось после 12.00 возле кинотеатра "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов.

Участники марша идут по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру.

В марше принимают участие несколько сотен человек.

С сентября 1941 года до конца сентября 1943-го Бабий Яр являлся местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности и айнзанцгруппы СД вместе с оккупационной властью Киева.

Жертвами нацистов стали евреи, цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы, заключенные Сырецкого лагеря и вообще все те, кого гитлеровцы считали своими врагами. Бабий Яр стал некрополем для более чем 100 000 мирных граждан и военнопленных.