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В Киеве перекрыли Крещатик, схема движения общественного транспорта изменена

10:06, 21 сентября 2019
Общество
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В Киеве на два дня перекрыли Крещатик / фото УНИАН

В связи с мероприятием, предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Из-за этого маршрут автобусов №№ 24 и 114. Так, с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано через Софийскую площадь.

Как сообщал УНИАН, сегодня восстановят движение транспорта на Борщаговском путепроводе, который более двух месяцев находился на реставрации.

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Теги: #Киев#Хрещатик#ограничение движенияпогода в Киеве