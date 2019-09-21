В Киеве перекрыли Крещатик, схема движения общественного транспорта изменена

Это связано с мероприятиями ко Дню спасателя.

На Крещатике с 09:00 21 сентября до 19:00 22 сентября будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя.

В связи с мероприятием, предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Из-за этого маршрут автобусов №№ 24 и 114. Так, с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано через Софийскую площадь.

Как сообщал УНИАН, сегодня восстановят движение транспорта на Борщаговском путепроводе, который более двух месяцев находился на реставрации.