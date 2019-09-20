Стало известно, когда в Киеве возобновят движение скоростных трамваев на Борщаговке
15:12, 20 сентября 2019Транспорт
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Ремонтные работы должны завершить в течение недели.
Движение скоростного трамвая на Борщаговку восстановят к 1 октября / фото УНИАН
Движение скоростных трамваев Борщаговской линии обещают восстановить до 1 октября.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
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Там также сообщили, что уже завтра 21 сентября возобновят движение транспорта на Борщаговском путепроводе, который более двух месяцев находился на реставрации.
"Для движения откроют 1 полосу в направлении центра. А из центра - 2 полосы. Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения машин", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, с 22 июня Борщаговская линия скоростного трамвая и Борщаговский путепровод были закрыты на ремонт. В рамках ремонтных работ, также проходит реконструкция пяти станций трамвая.
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