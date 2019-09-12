Омелян объяснил свои мечты о Hyperloop: хотел, чтобы украинцы поверили в себя

По словам экс-министра инфраструктуры, вокруг этой идеи удалось объединить много украинских и зарубежных компаний.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил, что делал громкие заявления о скором тестировании в Украине технологий передовой транспортной системы Hyperloop для того, чтобы «украинцы поверили в себя».

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В интервью «#Буквам» журналисты напомнили, что экс-министра часто ассоциируют именно с Hyperloop, и спросили, что с этим проектом.

«На самом деле я даже горжусь этой ассоциацией. Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии», – отметил он.

По словам Омеляна, вокруг этой идеи удалось объединить много украинских и зарубежных компаний.

«Посмотрим, если у нас будет финансовая поддержка со стороны европейских доноров, мы обязательно это продолжим реализовывать. Это была частная инициатива, не государственная политика, что мы направляем государственный ресурс на строительство транспорта нового поколения», – сказал он.

Напомним, в феврале прошлого года Омелян заявил, что Украина планирует начать строительство тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил министр инфраструктуры.

По его словам, компания должна была называться Hype.ua. Но выяснилось, что адрес hype.ua уже занят. Если зайти на вышеуказанный сайт, то можно увидеть, что на нем продают одежду и аксессуары известных брендов.

Справка УНИАН. Hyperloop – это экспериментальная транспортная система Илона Маска. Технология предполагает использование герметичных капсул на аэродинамической подушке, которые могут передвигаться в изолированных тоннелях без воздуха со скоростью более 600 километров в час.

Наибольшую активность в воплощении проекта в жизнь проявляют компании HTT, Virgin Hyperloop One и компания SpaceX Илона Маска. Ни один из этих проектов пока еще не реализован.