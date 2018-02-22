"Гиперлуп" с арбузами прибыл в Киев": как соцсети отреагировали на "запуск" Hyperloop в Украине

17:28, 22 февраля 2018
Курьёзы
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Пользователи соцсетей не очень верят в появление Hyperloop в Украине / facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил министр инфраструктуры. Омелян сообщил, что компания будет называться Hype.ua.

Но выяснилось, что адрес hype.ua уже занят. Если зайти на вышеуказанный сайт, то можно увидеть, что на нем продают одежду и аксессуары известных брендов, среди которых, например, Supreme и Tommy Hildfiger.

Соцсети уже взорвались шутками по поводу "появления" Hyperloop в Украине: пользователи напоминают и о ремонте дорог, и о метро на Троещину. Для вас мы собрали шутки и фотожабы. Для просмотра листайте галерею:

Справка УНИАН. Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

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