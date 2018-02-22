"Гиперлуп" с арбузами прибыл в Киев": как соцсети отреагировали на "запуск" Hyperloop в Украине

Украинцы скептически относятся к громкому заявлению Омеляна о "запуске" Hyperloop в Украине.

Украина планирует в следующем году начать строительство тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил министр инфраструктуры. Омелян сообщил, что компания будет называться Hype.ua.

Но выяснилось, что адрес hype.ua уже занят. Если зайти на вышеуказанный сайт, то можно увидеть, что на нем продают одежду и аксессуары известных брендов, среди которых, например, Supreme и Tommy Hildfiger.

Соцсети уже взорвались шутками по поводу "появления" Hyperloop в Украине: пользователи напоминают и о ремонте дорог, и о метро на Троещину. Для вас мы собрали шутки и фотожабы. Для просмотра листайте галерею:

Эм... Похоже, что Емельян к гіперлуп-прессухи готовился именно так: pic.twitter.com/uJ00qMrtBS — ▪️ Jolly Roger ▪️ (@U_J_R) February 22, 2018

Ну, не знаю... Гіперлуп от Емельяна вижу именно так: pic.twitter.com/DDygod38QR — ▪️ Jolly Roger ▪️ (@U_J_R) February 22, 2018

Справка УНИАН. Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.