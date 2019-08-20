Иностранца арестовали без права внесения залога.

В Житомирской области взяли под стражу иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, такое решение сегодня принял Коростенский горрайонный суд.

В ведомстве добавили, что прокуратура настаивала на том, чтобы иностранца арестовали без права внесения залога, что и было учтено судом.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Коростене Житомирской области правоохранители задержали 45-летнего иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю девушку.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 147 (Захват заложников) и ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года, и некоторое время поддерживали отношения. Из-за агрессивного характера мужчины девушка решила прекратить общение, однако тот стал ее преследовать.

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В начале июля этого года иностранец вместе с сообщником приехал в дом, где раньше проживала девушка. Применяя физическую силу и электрошокер, злоумышленник заставил мать девушки позвонить дочери и попросить ее приехать домой, а затем заставил девушку поехать с его сообщником за границу, шантажируя тем, что возьмет ее мать в заложники.

Таким образом девушка оказалась на родине иностранца. Ей удалось вернуться в начале августа, и она обратилась в полицию. В середине августа мужчина снова пересек границу Украины.

18 августа вооруженного злоумышленника задержали когда он, угрожая пистолетом, снова пытался заставить свою жертву пойти с ним.

При задержании иностранец пытался избавиться пистолета, выбросив его в корзину. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.