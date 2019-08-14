Под зданием Кабмина активисты требуют увольнения Кличко

Основное требование участников акции - отставка Кличко из-за "тотальной незаконной застройки города" и, как следствие, уничтожения культурного наследия и исторической природной среды и зеленых зон.

Под зданием Кабинета министров Украины активисты требуют освобождения Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации и городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию пришло около двух десятков человек.

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Основное их требование - отставка Кличко из-за "тотальной незаконной застройки города" и, как следствие, уничтожения культурного наследия и исторической природной среды и зеленых зон. В частности, участники акции возмущены застройкой исторической части Киева, а также Пущи-Водицы, Быковнянского леса и других заповедных зон.

Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Нет - тотальной застройке Киева", "Освободи Киев от Кличко", "Остановим злостроительный террор", "Хищнического злостроителя Кличко - прочь" и другие. Время от времени участники акции скандировали соответствующие лозунги.

Кроме того, активисты жалуются на ряд проблем в инфраструктуре города, которые, по их мнению, председатель КГГА за время своей каденции не решил.

Они также пытались пройти под само здание Кабмина, которое обнесено забором, но охрана их не пропустила.

Через полчаса акции к протестующим вышел представитель правительства, которому они вручили заявление с просьбой уволить Кличко и люстрировать Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В тексте заявления активисты указали 30 незаконных, по их мнению, застроек в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Кабмин отказался рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.