Кабмин отказался рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА

По словам Рябчука, этот вопрос был обсужден с членами правительства.

Действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

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«Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на освобождение Кличко от должности председателя КГГА.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года.

"Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

По словам Рябошапки, премьер должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

26 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о представление на увольнение Кличко.

Киевский городской голова Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.