Загрязнение реки Рось: стало известно, когда в Белой Церкви могут восстановить водоснабжение (видео)

По данным экспертов, вредные вещества попали в воду в небольшом количестве и растворятся в воде в ближайшие дни.

Решение о возобновлении водоснабжения в Белой Церкви будет принято после того, как в Госпродпотребслужбе обнародуют результаты детального анализа воды из реки Рось.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«В ближайшее время в Госпродпотребслужбе обещают обнародовать результат еще одного, более подробного анализа воды из реки Рось. И после этого уже будет принято решение, можно ли восстановить водоснабжение в Белой Церкви», - сообщила корреспондентка.

По ее словам, жителей Белой Церкви об отключении водоснабжения предупреждали заранее, поэтому большинство из них успели подготовиться. В свою очередь городской совет на своем сайте разместила схему расположения колодцев, в которых можно набрать воду. Впрочем, жители все равно переживают относительно качества воды и влияния нитратов, которые попали в реку Рось.

Когда начали брать анализы из воды реки Рось, появилась информация, что в одном из водохранилищ существует превышение опасных веществ в 2,2 раза. Однако в ГСЧС эту информацию успели опровергнуть, говоря о безопасности реагентов. По их данным, вредные вещества попали в воду в небольшом количестве и растворятся в воде в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попал в пруд и далее - в реку Рось.

Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

По информации Национальной полиции, загрязнение водоема произошло из-за попадания гербицидов, похищенных из фермерских хозяйств Казятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По факту загрязнения притока реки Рось следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст.185 УК Украины (кража).

9 июня в 23.00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.