Загрязнение реки Рось: в Винницкой ОГА уверяют, что концентрация химикатов не превышает нормы

На сегодняшний день полностью идентифицированы химические вещества, которые перевозили в микроавтобусе. Это разного класса гербициды и фунгициды.

Превышение нормы предельно допустимой концентрации химических веществ, попавших в водоемы в результате ДТП с автомобилем в селе Збаржевка Винницкой области, не зафиксировано.

Об этом на брифинге, ссылаясь на результаты проведенных исследований, заявил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

Читайте такжеЖители Белой Церкви напуганы из-за загрязнения химикатами реки Рось (видео)

По его словам, забор воды проведен в трех местах, а именно: на границе Винницкой и Киевской областей, в месте перетекания водоема в селе Збаржевка в реку Рось в поселке Борщаговка Погребищенского района, а также непосредственно в самом водоеме, в который перевернулось авто с ядохимикатами.

«По состоянию на утро 10 июня анализ воды показал следующие результаты: на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано никаких превышений предельно допустимой концентрации химических соединений. Так же нет превышения нормы в месте попадания воды из пруда в р. Рось в поселке Борщаговка», - утверждает он.

Также Гыжко отметил, что в водоеме в с. Збаржевка определенные химические соединения превышают нормы предельно допустимой концентрации, ведь именно там состоялась чрезвычайная ситуация.

«Сейчас место происшествия ограждено маркировочной лентой, установлены соответствующие предупредительные знаки, подготовлено обращение к местным жителям. Также в течение трех последующих суток жителям населенного пункта будет подвезена питьевая вода автоцистернами. Параллельно с этим, областной лабораторный центр ежедневно будет проводить исследование питьевой воды в общественных колодцах, а областной экологической инспекцией и в дальнейшем будет проводиться забор воды в трех указанных местах для того, чтобы контролировать ситуацию», - отметил Гыжко.

По его информации, согласно результатам инвентаризации, на сегодняшний день полностью идентифицированы химические вещества, которые перевозили в микроавтобусе.

«Объем выявленных веществ составляет около 747 литров. Это разного класса гербициды и фунгициды. Хочу подчеркнуть, что опасных инсектицидов среди этих веществ не было», - подчеркнул чиновник.

Он также заверил, что выявленные фунгициды и пестициды, используемые в сельском хозяйстве, являются безопасными для окружающей среды.

Читайте такжеЗагрязнение реки Рось: как украденные химикаты попали в воду и чем это грозит украинцам

Кроме того, во время брифинга начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук отметил, что на сегодня в водоеме не зафиксировано ни одного случая гибели рыбы.

«Хотел бы отметить, что в связи с повышенным температурным режимом возможна гибель рыбы в различных водоемах вследствие нехватки кислорода. В случае выявления таких случаев, мы обязательно проведем соответствующие исследования и будем держать ситуацию на контроле», - пообещал Сидорук.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось.

Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

По информации Национальной полиции, загрязнение водоема произошло из-за попадания гербицидов, похищенных из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По факту загрязнения водоема, который является притоком реки Рось, следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст.185 УК Украины (кража).

В воскресенье, 9 июня, в 23.00 из-за загрязнения гербицидами реки Рось была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.