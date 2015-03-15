Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого получили награды от имени президента Украины

Как сообщила пресс-служба главы государства, 13 марта Петр Порошенко подписал Указ о награждении шестерых бойцов Нацгвардии за личное мужество и отвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены подполковник Роман Мамайсур, орденом ”За мужество” III степени - подполковник Виктор Толочко, орденом Даниила Галицкого - лейтенанты Виктор Антоненко и Алим Яркулов, медалью ”За военную службу Украине” - сержант Виктор Косяк и старший солдат Дмитрий Токарь.

Нацгвардейцам вручили памятные знаки за высокие показатели боевой готовности и отличное отношение к выполнению своих обязанностей.

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Бойцов батальона лично поздравил исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан. Он отметил важность создания и функционирования батальона, высокий патриотизм и боевой дух военнослужащих.

Кроме бойцов, командованием Нацгвардии были отмечены предприниматели-волонтеры, которые с первых дней поддерживали бойцов всем необходимым. Именным оружием «Форт» отечественного производства были награждены глава районной администрации Любовь Шамрай, директор ООО «СК Восток» Андрей Ровчак и владелец фермерского угодья «Колос» Николай Денисов.

Празднование провели во время ротации в зоне АТО, чтобы обеспечить полное присутствие добровольческого подразделения, отметили в пресс-службе.