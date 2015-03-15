Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого получили награды от имени президента Украины
Государственные награды бойцам батальона имени Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины по случаю первой годовщины его создания сегодня вручил от имени президента глава президентской Администрации Андрей Таранов.
Как сообщила пресс-служба главы государства, 13 марта Петр Порошенко подписал Указ о награждении шестерых бойцов Нацгвардии за личное мужество и отвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены подполковник Роман Мамайсур, орденом ”За мужество” III степени - подполковник Виктор Толочко, орденом Даниила Галицкого - лейтенанты Виктор Антоненко и Алим Яркулов, медалью ”За военную службу Украине” - сержант Виктор Косяк и старший солдат Дмитрий Токарь.
Нацгвардейцам вручили памятные знаки за высокие показатели боевой готовности и отличное отношение к выполнению своих обязанностей.
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Бойцов батальона лично поздравил исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан. Он отметил важность создания и функционирования батальона, высокий патриотизм и боевой дух военнослужащих.
Кроме бойцов, командованием Нацгвардии были отмечены предприниматели-волонтеры, которые с первых дней поддерживали бойцов всем необходимым. Именным оружием «Форт» отечественного производства были награждены глава районной администрации Любовь Шамрай, директор ООО «СК Восток» Андрей Ровчак и владелец фермерского угодья «Колос» Николай Денисов.
Празднование провели во время ротации в зоне АТО, чтобы обеспечить полное присутствие добровольческого подразделения, отметили в пресс-службе.