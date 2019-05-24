Известная украинская журналистка Соня Кошкина родила дочь

Журналистка назвала дочь Эстер.

23 мая в 20:26 в Киеве шеф-редактор интернет-издания LB.ua и ведущая видеоблога «Кишкина» Соня Кошкина родила девочку. Журналистка назвала дочь Эстер.

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Мама и ребенок чувстуют себя хорошо, сообщает LB.ua.

Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Соня Кошкина (настоящее имя – Ксения Никитична Василенко) – украинская журналистка, политический обозреватель, телеведущая. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история".