Полиция закрыла дело против экспертов, которые не смогли установить скорость Lexus Зайцевой

О новом повороте в деле Зайцевой-Дронова рассказала журналистка.

Полиция уже закрыла уголовное производство по экспертам, которые делали автотехнические исследования по делу о трагическом ДТП на улице Сумской 18 октября 2017 года, в связи с отсутствием состава преступления.

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк. "Адвокат Дронова Сергей Перепелица об этом узнал из СМИ, будет обжаловать через суд", - говорится в ее сообщении.

Ранее сообщалось, что адвокат виновного в масштабном смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли установить скорость Lexus Елены Зайцевой.

Напомним, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибло шесть человек, еще столько же получили травмы.