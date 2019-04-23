Нескольким пленным морякам в РФ впервые за 5 месяцев позволили позвонить родным – адвокат

В течении почти 5 месяцев следствие не предоставляло украинцам разрешений на свидания с родными, а также на общение с ними по телефону.

Нескольким украинским морякам, захваченным в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, российские следователи разрешили позвонить родным.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия.

"Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК "Бердянск" и "Никополь". Также следствие назначило ещё одну экспертизу - ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении. Следственные действия будут производится до конца апреля, а также между майскими праздниками", - написал Полозов.

Он отметил, что на протяжении почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также на телефонные переговоры. Военнопленные и их адвокаты, а также консулы посольства Украины в Москве неоднократно обращались к следователям с заявлениями о предоставлении такой возможности.

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"Сегодня стало известно, что в отношении части военнопленных следствием принято решение разрешить осуществление телефонного звонка домой. Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков, и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

22 апреля адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении сроков ареста.