Суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам (видео)

Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до 24 июля.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, судебные заседания проходили сегодня в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека.

До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех «четверок», после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих.

Все заседания прошли в закрытом режиме.

Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

Ранее суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.