Авария в Харькове с шестью жертвами: автошкола, в которой училась Зайцева, приостановила работу

Теперь у автошколы есть две недели, чтобы устранить нарушения.

Работу автошколы, в которой училась фигурантка жуткого ДТП в Харькове Елена Зайцева, приостановили.

Читайте такжеАвария в Харькове с шестью жертвами: Зайцева обжаловала приговор суда

Такое решение принято 11 апреля на заседании аккредитационной комиссии Главного сервисного центра МВД в Киеве. Об этом сообщает UA:Харьков в Facebook.

Теперь у школы есть две недели, чтобы устранить нарушения. Если изменений не будет, учебное заведение закроют.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

26 марта стало известно, что фигурантка смертельной аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева обжаловала приговор суда.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибли шесть человек, еще столько же получили травмы.