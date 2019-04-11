Названа главная женщина в медицине Украины 2019 года

Акушер-гинеколог, репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор сети медицинских центров в Украине «Мати та дитина» и мама шестерых детей Наталия Данкович названа главной женщиной в медицине.

Одна из самых уважаемых киевских врачей победила в номинации «Здоровье и медицина» премии «Жінка України 2019», церемония награждения которой состоялась в столице 9 апреля.

Данной премией журнал «Единственная» награждает украинок, которые сделали наиболее весомый вклад в определенной области, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты, а также влияют на общественное мнение страны.

«Эта награда для меня — большая честь. Я благодарна своей семье, маме, детям, а их у меня шестеро. Они меня вдохновляют и заряжают. Спасибо моим сотрудниками, коллегам, которые голосовали за меня — всегда чувствую их поддержку. В медицине 80% персонала — женщины: врачи, медсестры, администраторы, лаборанты. Я рада, что такие премии, как эта, не оставляют без внимания врачей.. Ведь поддержка людей и государства для медработников очень важны. Мне очень приятно находиться рядом с этими потрясающими женщинами. Знаю, что каждая из нас сможет всё. Главное — правильно выбрать свой путь» — прокомментировала свою победу Наталия.

Данкович удалось построить самую современную сеть клиник по репродуктивной медицине в стране (Киев, Львов, Житомир), в которой работают более 200 высококвалифицированных специалистов. Благодаря работе сети тысячи украинцев, страдающих бесплодием и другими проблемами со здоровьем, смогли обрести родительское счастье. С помощью МЦ «Мати та дитина» на свет появились 10 342 ребенка.

Кроме того, Наталия активно занимается образовательными проектами, издает книги, организовывает конференции, представляет Украину на международных мероприятиях, посвященных будущему репродуктологии.

Также обладательницами почетных статуэток стали Наталия Холоденко (номинация «Психология и саморазвитие»), Лилия Гриневич (номинация «Образование высшее»), Зоя Литвин (номинация «Образование среднее»), Ольга Полякова (Номинация «Шоу-бизнес»), Ирина Варагаш (Номинация «Бизнес.Предпринимательство») и другие.

Победительницы были выбраны по суммарному балу экспертного и онлайн-голосований.