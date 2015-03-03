В Троицком из-за обстрела боевиков разрушена школа

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, три месяца назад после обстрелов боевиков была повреждена школа в пос. Троицкое Попаснянского района. Силами областной власти и волонтеров удалось оперативно осуществить ремонт, после чего школьники возобновили учебу.

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Однако, согласно сообщению, с активизацией боевых действий на Дебальцевском плацдарме Троицкое снова попал под обстрел из оружия разного вида, включая артиллерию, "Грады", минометы и танки. В окрестностях периодически вспыхивали ближние бои с попытками боевиков штурмом занять село. Мирных жителей и детей пришлось эвакуировать отсюда в безопасную местность. В результате обстрелов фактически уничтожена энергетическая система и поврежденные много социальных объектов, в числе которых школа.

"Несмотря на то, что в радиусе нескольких километров не дислоцировались украинские военные, эта местность постоянно обстреливалась, а в здание школы неоднократно попадали снаряды. Здесь не уцелело ни одного окна, перебиты перекрытия в учебном корпусе и спортзале (плиты обрушились на пол), разбита крыша", - говорится в сообщении.

По словам Москаля, учитывая масштабы разрушений, в этом учебном году возобновить учебу в школе не удастся.

"Для ремонта нужны значительные вложения, которые не предусмотрены бюджетом. Поэтому мы ищем меценатов, в том числе за рубежом", - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, ранее из Троицкого эвакуировали почти всех детей