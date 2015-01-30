Из Троицкого эвакуировали почти всех детей - Москаль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, в Троицком до последнего времени оставались несколько десятков детей. Поселок постоянно подвергается обстрелам со стороны казаков так называемого ”Всевеликого войска донского”.

”Работники сельсовета переговорили с родителями, те не против вывоза детей. И когда наступило временное огневое затишье, в Троицкое подъехал автобус и за несколько раз вывез семьи с детьми”, - отметил Москаль.

Читайте такжеИз Авдеевки, Светлодарска и Дебальцево эвакуированы 600 человек - ОГАИх вывезли в поселок Лисичанский Малорязанцевского поселкового совета Попаснянского района и временно поселили в школе и амбулатории.

Еще нескольких детей, чьи родители пока не хотят покидать Троицкое, власти готовы вывезти, как только получат согласие родных.