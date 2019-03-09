Греция сняла обвинения с украинских моряков, арестованных в 2017 году по подозрению в контрабанде взрывчатки

Члены экипажа судна Andromeda были арестованы в январе 2017 года по подозрению в нелегальной перевозке 410 тонн взрывчатки и детонаторов.

В Греции сняты обвинения с двух украинских моряков – членов экипажа судна Andromeda, которых арестовали в 2017 году по подозрению в контрабанде взрывчатки.

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Об этом сообщает посольство Украины в Греции. Отмечается, что 7 марта Центральный горсуд города Пирей отменил все обвинения по делу судна Andromeda и всех членов его экипажа.

«В частности, 2 украинские моряки Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старпом указанного судна - после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время», - сказано в сообщении.

Члены экипажа судна были арестованы в январе 2017 года по подозрению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов - 410 тонн взрывчатки и детонаторов. Следствие по делу длилось 10 месяцев, судебный процесс - более 5 месяцев. В общей сложности, состоялось 11 судебных заседаний.

Экипаж - два украинца, пять индийцев и албанец. Слепнев - житель города Измаила Одесской области, Константинов - Одессы.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в МИД заявили об увеличении количества украинских моряков, которых задерживают и удерживают в других странах за противоправную деятельность.

По данным ведомства, в Греции удерживают 186 моряков, в Италии - более 150.