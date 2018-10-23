Власти Греции отказались экстрадировать в Испанию обвиняемого в наркоторговле капитана-украинца

Прокурор направил в Испанию запрос с просьбой сообщить причину, по которой требуют передать гражданина Украины.

Сегодня власти Греции из-за отсутствия обоснований для экстрадиции отказались передать Испании капитана иностранного судна Erato - жителя Одессы Владимира Шемонаева, который был задержан в Афинах по линии Интерпола якобы по подозрению в причастности к наркоторговле.

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Об этом УНИАН сообщила дочь капитана Шемонаева Алла Кирилюк.

По ее словам, 23 октября греческий прокурор, рассмотрев соответствующие документы, отказался от процедуры экстрадиции в связи с отсутствием соответствующих аргументов испанской стороны.

«Сейчас ситуация такова: на сегодняшний день соответствующие органы Испании не аргументировали, в чем именно подозревается отец и по какой причине должен быть передан из Греции в Испанию», - сказала Кирилюк.

Она также добавила, что представитель защиты ходатайствовал об изменении меры пресечения Шемонаеву – с содержания в тюрьме строгого режима Коридаллос на домашний арест. Однако в этом было отказано и на сегодняшний день 58-летний украинец остается в заключении.

Прокурор также направил в Испанию соответствующий запрос с просьбой сообщить причину, по которой требуют передать украинца.

Кирилюк добавила, что у ее отца – 30-летний опыт работы на судах, из которых 25 лет – в качестве капитана.

«За эти годы ни у кого никогда не было нареканий на работу, выполнение профессиональных обязанностей моего отца», - подчеркнула Кирилюк.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Греции был арестован украинский капитан иностранного судна Erato, которое находилось в районе «с подозрительной активностью», связанной с торговлей наркотиками. В частности, 58-летний житель Одессы Владимир Шемонаев работал капитаном на контейнеровозе Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позывной A8XZ4, флаг Либерии). По окончанию рейса, направляясь в Украину в начале октября, Шемонаев был задержан в аэропорту Афин, по запросу Интерпола.

Основанием для подобных действий греческих правоохранителей стала информация о нахождении указанного судна «в районе с подозрительной активностью». При этом, само судно после задержания украинца беспрепятственно покинуло Афины и в настоящее время продолжает работать. Кроме того, весь экипаж сменился и беспрепятственно отбыл домой.

Само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании, и власти Греции заявили о намерениях экстрадиции Шемонаева именно в эту страну.

В настоящее украинец содержится в Коридаллосе – крупнейшей греческой тюрьме строгого режима. Родственники арестованного украинца предполагают, что под «районом с подозрительной активностью» подразумевается то, что часть рейса контейнеровоза Erato осуществлялась на Колумбию, где имеют место факты незаконной торговли наркотиками. Якобы в указанном районе была задержана яхта с наркотиками, и время ее задержания совпало с периодом пребывания там Erato. Якобы у правоохранителей возникли вопросы, каким образом наркотики оказались на борту яхты.