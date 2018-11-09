В Украину вернулись трое моряков, задержанных в Греции по подозрению в перевозке взрывчатки

Власти Греции арестовали экипаж Mekong Spirit в мае 2017 года. Летом на родину вернулись 12 украинцев - членов команды судна.

В Украину вернулись еще трое украинских моряков - членов экипажа судна Mekong Spirit, подозреваемых в контрабанде товаров военного назначения в страны, которые находятся под санкциями ООН.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Сегодня три украинских моряка с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину. Спасибо за слаженную работу нашим консулам, которые шаг за шагом возвращают наших ребят домой", - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года в Греции задержали 17 граждан Украины - членов экипажа судна Mekong Spirit (флаг Мальты).

23 июля года 2018 греческие власти дали разрешение на возвращение в Украину 12 членов экипажа судна Mekong Spirit. Моряки вернулись в Одессу в ночь на 28 июля.

Еще пятеро членов экипажа судна оставались в Греции в связи с проведением следственных действий.

9 октября в МИД сообщили, что в учреждениях лишения свободы за границей удерживают более 290 украинских моряков.