Тина Кароль сразила наповал новым фото
15:00, 20 февраля 2019Общество
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В последнее время Тина Кароль часто радует подписчиков новыми фото.
Певица очаровала сеть / фото instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль показала новое чувственное фото.
Снимок она опубликовала в своем Instagram. В кадре артистка появилась в нежном платье в цветочный принт, которое подчеркнуло ее фигуру.
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Тина Кароль выбрала для фото ее любимый макияж - нежный тон для лица и ярко-красную помаду для губ. Волосы исполнительницы ниспадают на плечи струящимися локонами.
"Сразила наповал", "Тина, ты решила убить нас и не писать новый альбом?", "Ты хочешь нас убить?", - пишут в комментариях.
Ранее Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.
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