Тина Кароль сразила наповал новым фото

В последнее время Тина Кароль часто радует подписчиков новыми фото.

Известная украинская певица Тина Кароль показала новое чувственное фото.

Снимок она опубликовала в своем Instagram. В кадре артистка появилась в нежном платье в цветочный принт, которое подчеркнуло ее фигуру.

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Тина Кароль выбрала для фото ее любимый макияж - нежный тон для лица и ярко-красную помаду для губ. Волосы исполнительницы ниспадают на плечи струящимися локонами.

"Сразила наповал", "Тина, ты решила убить нас и не писать новый альбом?", "Ты хочешь нас убить?", - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.