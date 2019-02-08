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Правление НСТУ призывает пересмотреть решение об увольнении Аласании

22:16, 08 февраля 2019
Общество
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31 января наблюдательный совет НСТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией / УНИАН

Правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины призывает наблюдательный совет НСТУ пересмотреть решение об увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте "Ua: Общественное вещание".

«Правление Общественного вещателя настаивает на незаконности решения Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления, считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НСТУ" просмотреть его с соблюдением всех правовых процедур», - говорится в заявлении.

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Правления НСТУ обращает внимание на манипуляции в высказываниях отдельных членов наблюдательного совета и многочисленные нарушения процедуры принятия этого решения, вместе с таинством голосования. Об этом написал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, который является членом наблюдательного совета НСТУ и присутствовал во время голосования. К его мнению присоединились еще два члена наблюдательного совета - Светлана Остапа и Евгений Глибовицкий.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины 31 января поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ПАО НСТУ Аласанией.

10 апреля 2017 года Аласания был избран Наблюдательным советом ПАО "НСТУ" на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Теги: #общественное вещание#Зураб Аласания