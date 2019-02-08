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В ОБСЕ отреагировали на увольнение Аласании с должности главы НСТУ "накануне выборов"

14:21, 08 февраля 2019
Политика
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Аласанию досрочно уволили в конце января / УНИАН

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что обеспокоен досрочным увольнением Зураба Аласании с должности председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ, он выразил свою обеспокоенность в связи с недавним решением наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволить Аласанию с должности.

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"Это быстрое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественного вещания в Украине, особенно накануне двух главных избирательных кампаний этого года", - заявил Дезир.

"С момента создания Национальной общественной телерадиокомпании в относительно короткий период времени были осуществлены важные шаги по переходу от контролируемого государством к общественному медиа и достигнут прогресс в установлении стандартов профессиональной журналистики, даже если реформы должны продолжаться", - заявил Дезир.

"Этот переход был сложным процессом, особенно с учетом значительных бюджетных сокращений в деятельности вещателя в течение последних двух лет", - добавил он.

"Я снова повторю, что любые ожидания от общественного вещания относительно обеспечения надежной, высококачественной и информативной программной деятельности возможны только тогда, когда оно является независимым и финансово стабильным", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

"Я надеюсь, что Наблюдательный совет обеспечит независимость UA: Общественное (Национальной общественной телерадиокомпании) в будущем и развитие настоящего медиа по общественному вещанию, свободного от политического вмешательства", - заявил Дезир.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины 31 января поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ОАО НСТУ Аласанией.

10 апреля 2017 года Аласания был избран наблюдательным советом ОАО "НОТУ" на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Теги: #ОБСЕ#Зураб Аласания