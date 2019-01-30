РФ отказалась обсуждать предложение Украины об обмене политзаключенных на задержанных россиян - Геращенко

Россия также не ответила на предложение обменять захваченных четыре года тому назад в Дебальцево в плен украинских военных Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова на трех россиян.

Представители делегации РФ отказались обсуждать предложение украинской стороны об обмене украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах Кремля, на задержанных в Украине россиян за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины и другие дестабилизирующие действия.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Минск. Заложники. Российские «ихтамнеты» могут и дальше писать душещипательные письма Путину... РФ от них отказалась», - заявила Геращенко.

Она сообщила, что сегодня на переговорах рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам и непосредственно ТКГ в Минске российская сторона категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на украинских политических заключенных Кремля. «Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры», - отметила Геращенко.

«Хотя, на мой взгляд, вместо того, чтобы публиковать странные и малореалистичные «мирные планы», лучше бы приложили больше усилий, чтобы вытянуть хотя бы одного заложника, перестали бояться Кремль и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета - на политзаключенных», - подчеркнула Геращенко.

«Мы выдвинули еще одно требование: освободить трех наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушение Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова, которых 4 года удерживают в Донецке. Реакции ноль. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине и что ей отдадут тогда и осужденных россиян, и все остальные «хотелки» просто так», - подчеркнула Геращенко.