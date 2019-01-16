Денисова предлагает отправить трех раненых украинских моряков на лечение в третью страну

Украинский омбудсмен отметила, что украинские моряки, которые получили ранения в результате акта агрессии РФ в районе Керченского пролива, до сих пор не вылечены.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что раненые украинские моряки до сих пор не вылечены и предлагает отправить их на лечение в третью страну.

Читайте такжеДенисова прибыла в московский суд по делу военнопленных моряков

Об этом она сказала в интервью телеканалу «Прямой» после завершения судебного заседания по продлению сроков действия меры пресечения захваченным 24 украинским морякам.

Денисова отметила, что будет предлагать на брифинге в Посольстве Украины в Москве для послов иностранных государств, чтобы они настаивали на том, чтобы РФ предоставила медицинскую справку о состоянии раненых украинских военных моряков и документальное подтверждение оказанной медицинской помощи.

«И если возможно, чтобы какая-то третья страна могла взять наших раненых военнопленных на лечение ... Мы видели, что они имеют ранения, и они до сих пор не прошли, поэтому их держат до сих пор в «Матросской тишине», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 морякам, 16 января - еще четырем.

Защита подаст апелляцию на все решения о продлении ареста военнопленных.