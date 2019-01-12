«Следствие» по делу пленных украинских моряков продлено до 25 мая – адвокат (видео)
Срок предварительного «следствия» по делу пленных украинских военных моряков продлено до 25 мая.
Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Полозов.
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«Срок предварительного «следствия» был продлен до 25 мая, об этом стало известно из материалов, представленных в суд для обоснования продления меры пресечения», - сказал Полозов.
По его словам, после этого срока материалы дела могут быть переданы в суд.
При этом Полозов сообщил, что 15 января в Лефортовский районный суд Москвы должны доставить из СИЗО всех 24 украинских пленников для продления им сроков содержания под стражей.
«Следствие просит продлить арест еще на три месяца», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 г. Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".
Ранее один из адвокатов моряков Илья Новиков прогнозировал, что рассмотрение в судах дел военнопленных украинцев начнется не ранее чем через год.